जागरण संवाददाता. रेवाड़ी। सर्दी का मौसम शुरू होते ही सुबह के समय हल्की धुंध का असर भी दिखाई देने लगा है। ऐसे में जिले की सड़कों पर वाहन चालकों के लिए हादसों का खतरा बढ़ गया है।

सड़कों के किनारे और मोड़ पर लगे चेतावनी बोर्ड पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं। कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं और उनमें गहरे गड्ढे बने हुए हैं। धुंध के दौरान ये गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।

प्रमुख चौक-चौराहों पर सिग्नल लाइट फेल जिले में सुरक्षित यातायात को इंतजाम भी अधूरे नजर आ रहे हैं। प्रमुख चौक-चौराहों पर कहीं ट्रैफिक सिग्नल लाइट चालू नहीं हैं तो कहीं स्पीड ब्रेकर और रिफ्लेक्टर पट्टियों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में रात के समय और धुंध के दौरान वाहन चालकों को सड़क की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है।

यह हाल तब है जब कुछ दिन पहले डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को सुरक्षित यातायात को लेकर निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। धुंध के कारण हादसों का खतरा जिले में कई ऐसे प्वाइंट हैं, जहां धुंध के समय हर साल हादसे होते रहे हैं। इनमें दिल्ली-जयपुर-हाईवे स्थित नैचाना कट, रुद्ध पुल के समीप, बनीपुर चौक, आसलवास, निखरी और रेवाड़ी-रोहतक हाईवे पर गंगायचा टोल प्लाजा से पहले, पाल्हावास कट, नारनौल रोड पर हनीनगर फ्लाईओवर के टी-प्वाइंट, एचएसवीपी बाईपास पर अभय सिंह चौक, गोकलगढ़ कट, बावल रोड पर करनावास और सुठानी के समीप हादसे होते रहे हैं। काफी लोगों की जान भी जा चुकी है।