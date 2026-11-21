जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की ग्राम पंचायतों में गलियां अब सोलर लाइटों से जगमग होंगी। 'एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग फार रूरल एरिया' योजना के तहत गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।

इस योजना के तहत जिला के प्रत्येक ब्लॉक में 200 सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना का लाभ केवल ग्राम पंचायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला परिषद, ब्लाक समितियां और अन्य पात्र गैर-व्यावसायिक संस्थाएं एवं संगठन भी इस योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए अपनी मांग प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2026-27 के लिए 'एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग फॉर रूरल एरिया' योजना लागू की जा रही है। इच्छुक पात्र संस्थाएं अपने संबंधित क्षेत्र के बीडीपीओ के माध्यम से मांग प्रस्तुत कर सकती हैं।

17 हजार रुपये निर्धारित है स्ट्रीट लाइट की दर... योजना के तहत प्रत्येक सोलर स्ट्रीट लाइट की दर 17000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा 4,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जबकि शेष 13,000 रुपये प्रति लाइट का अंशदान संबंधित लाभार्थी संस्था को जमा करवाना होगा।