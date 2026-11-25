प्रितम सिंह, रेवाड़ी। साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर गांव जैनाबाद के रहने वाले सेवानिवृत्त वायु सैनिक से करीब 23 लाख रुपये ठग लिए।

आरोपितों ने उन्हें 16 दिनों तक वीडियो काल के जरिये डिजिटल अरेस्ट रखा और जांच के नाम पर निगरानी की। भरोसा जीतने के लिए आरबीआई के लेटर पैड जैसा दिखने वाला फर्जी दस्तावेज भी भेजा। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खुद को बताया सीबीआई अधिकारी दरअसल, करीब 62 वर्षीय सरजीत वायु सेना और स्वास्थ्य विभाग में एमपीएचडब्ल्यू के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद घर पर रहते हैं। 16 अक्टूबर को उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया। वीडियो कॉल पर बात करने वाले व्यक्ति ने खुद को दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित कार्यालय का सीबीआई अधिकारी विजय तिवारी बताया।

उसने कहा कि मनी लांड्रिंग के मामले में सरजीत का नाम सामने आया है और पंकज शर्मा नामक व्यक्ति के घर से उनके नाम की आइसीआइसीआइ बैंक की पासबुक मिली है। सरजीत ने उस बैंक में खाता होने से इंकार किया, लेकिन आरोपित ने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी बताकर उनका भरोसा जीत लिया।

पीपीएफ खाते से भी पैसे निकालने की कोशिश आरोपित ने कहा कि वायु सैनिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट से घर बैठे जांच की अनुमति मिली है। उसने काल डिटेल, संपत्ति, यात्रा और बैंक लेन-देन की जांच का झांसा दिया। बैंक खातों की जानकारी लेने के बाद सरजीत से पीपीएफ खाता बंद कर उसमें जमा राशि बचत खाते में ट्रांसफर करने को कहा गया।

बैंक ने नियमों के चलते खाता बंद करने से मना कर दिया। इसके बाद ठगों ने उन्हें हर घंटे अपनी स्थिति बताने और मैसेज में ‘आई एम सेफ एट होम’ लिखकर भेजने का निर्देश दिया। आरबीआई के लेटर पैड जैसा दिखने वाला दस्तावेज भेजा अक्टूबर को आरोपितों ने आरबीआई के लेटर पैड जैसा दिखने वाला दस्तावेज भेजा, जिसमें बैंक खाते की जानकारी थी। सरजीत को बताया गया कि आरबीआई की टीम आ चुकी है। इसके बाद उन्होंने बताए गए खाते में आरटीजीएस से 11 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

30 अक्टूबर को आरोपितों ने कहा कि तीन जांच सही पाई गई हैं और पीपीएफ खाते की जांच बाकी है। इसके लिए 12 लाख रुपये और मांगे गए। सरजीत ने परिचितों से रुपये उधार लेकर 31 अक्टूबर को दूसरे खाते में 12 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।