रेवाड़ी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 1687 चालान, लेन बदलने वालों पर सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शिकंजा कसा है।

12 से 18 अक्टूबर तक चले अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 1687 वाहन चालकों के चालान किए।

वाहन चालकों के खिलाफ हुई कार्रवाई

इनमें सबसे अधिक 1662 चालान लेन बदलने से संबंधित नियमों की अवहेलना करने वालों के किए गए। वहीं, शराब पीकर वाहन चलाने वाले छह और तेज डीजे, प्रेशर हार्न बजाने तथा बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले 19 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले छह चालकों के चालान किए गए। तेज डीजे और प्रेशर हॉर्न बजाने के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे जैसी आवाज निकालकर सड़क पर हुड़दंग करने वाले 19 वाहन चालकों के चालान किए गए।