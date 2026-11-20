जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में पान मसाला निर्माण करने वाली एक इकाई में 116.48 करोड़ रुपये के हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी (एचएसएनएस) सेस की चोरी का मामला सामने आया है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) फरीदाबाद कमिश्नरेट की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फर्म की ओर से बिना सेस चुकाए पान मसाले का उत्पादन किया जा रहा था।

गिरफ्तार व्यक्ति चार पाउच पैकिंग मशीनों का मालिक बताया गया है।

116.48 करोड़ रुपये के सेस की चोरी का आरोप

दरअसल, सीजीएसटी फरीदाबाद कमिश्नरेट की टीम ने 16 नवंबर को रेवाड़ी के रामगढ़ रोड स्थित फर्म के परिसर में तलाशी ली थी।

जांच के दौरान सामने आया कि फर्म ने एचएसएनएस सेस एक्ट-2025 के तहत न तो अपना पंजीकरण कराया था और न ही उत्पादन में इस्तेमाल की जा रही पैकिंग मशीनों की जानकारी विभाग को दी थी।

जांच में यह भी सामने आया कि फर्म की ओर से चार पाउच पैकिंग मशीनों के माध्यम से पान मसाले का उत्पादन किया जा रहा था। इन मशीनों की जानकारी छिपाना एचएसएनएस सेस एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराध है।