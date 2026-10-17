रेवाड़ी में एनएच-48 पर खड़े ट्रक में पीछे से भिड़ा दूसरा ट्रक, केबिन में फंसे ड्राइवर की मौत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर शनिवार सुबह जंगल बेबलर के सामने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से दूसरा ट्रक टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एल्यूमिनियम प्लेट से भरे ट्रक के परखचे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राजस्थान के अजमेर निवासी करीब 32 वर्षीय अर्जुन के रूप में हुई है।

हादसे की सूचना मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक चालक वाहन की बॉडी में बुरी तरह फंस गया था। पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रक की बॉडी काटकर चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद शव को नागरिक अस्पताल भेज दिया गया।