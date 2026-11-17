जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। सोहना-पलवल हाईवे पर अलवर बाईपास पर लंबे समय से बंद पड़ा आवागमन अब शुरू हो गया है। वाहन चालकों को राहत देने के लिए अब दूसरी तरफ की सड़क को फिलहाल खोल दिया गया है।

इससे धारूहेड़ा और भिवाड़ी के बीच दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। दीपावली से पहले धारूहेड़ा से भिवाड़ी की तरफ जाने वाली सड़क को यातायात के लिए खोला गया था।

अब भिवाड़ी से धारूहेड़ा की तरफ आने वाली सड़क पर बने अवरोधों को हटाकर रास्ते को समतल किया गया।

दोनों तरफ से शुरू हुआ वाहनों का आवागमन

बता दें सोहना-पलवल हाईवे पर अलवर बाईपास पर जलभराव के चलते करीब तीन साल से आवागमन ठप था। अब शाम के समय होने वाले ट्रैफिक दबाव और जाम को कम करने के लिए अलवर बाईपास पर बने रैंप की दूसरी ओर का मार्ग भी खोल दिया गया है।