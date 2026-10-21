रेवाड़ी में सफाई का नया सिस्टम: 27 सर्कल में बंटा शहर, सड़क पर गंदगी दिखे तो बस भेजें एक फोटो

प्रीतम सिंह, रेवाड़ी। शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और गंदगी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद ने नया रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत पूरे शहर को 27 सर्कल में बांटकर सफाई कराई जाएगी।

प्रत्येक सर्कल में 10-10 बीट बनाई गईं ,जिनमें दो से तीन सफाई कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनकी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने की होगी। नई व्यवस्था अगले सप्ताह से लागू करने की तैयारी है।

दरअसल, नगर परिषद की योजना के अनुसार, शहर को 27 सर्कल में बांट कर बीट बनाई जाएगी। इसके बाद प्रत्येक बीट में दो से तीन सफाई कर्मी तैनात रहेंगे। संबंधित बीट की सफाई की जिम्मेदारी वहां तैनात सफाई कर्मी की रहेगी। संबंधित वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद के अधिकारी वहां की सफाई व्यवस्था की मानिटरिंग करेंगे।

यदि किसी सर्कल में गंदगी मिलती है या सफाई व्यवस्था बदहाल पाई जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार सफाई कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, नई व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सफाई कर्मियों की नियमित तैनाती, शिकायतों पर कार्रवाई और अधिकारियों की निगरानी कितनी प्रभावी रहती है।

गंदगी की फोटो अपलोड कर सकेंगे लोग नई व्यवस्था में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। शहर में कहीं भी गंदगी दिखाई देने या सफाई व्यवस्था खराब होने पर इसकी जानकारी नगर परिषद तक पहुंचाने के लिए मोबाइल नंबर जारी किए जाएंगे।

लोग संबंधित स्थान की फोटो मोबाइल के माध्यम से अपलोड कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे अधिकारियों को गंदगी वाले स्थानों की जानकारी मिल सकेगी और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मियों को मिलेगा प्रोत्साहन नगर परिषद की योजना केवल लापरवाही पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बेहतर काम करने वाले सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके तहत अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों के नाम रोडवेज वर्कशाप के सामने लगे डिजिटल बोर्ड पर प्रसारित किए जाएंगे।