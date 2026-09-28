रेवाड़ी में टेंट का 21 लाख न देने पर मंत्री रणबीर गंगवा ने दिया बड़ा आदेश, वर्तमान और तत्कालीन एमई-जेई पर गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की सोमवार को आयोजित बैठक में करीब छह वर्ष पुराने टेंट भुगतान मामले में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर परिषद में अलग-अलग अवसरों पर लगाए गए टेंट के करीब 21 लाख रुपये का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में मंत्री ने नियम सात के तहत नगर परिषद के वर्तमान एवं तत्कालीन एमई और जेई को चार्जशीट करने के निर्देश दिए।

एचएसवीपी अधिकारियों को फटकारा बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से 12 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि चार मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखा गया। सेक्टर चार से जुड़े एक मामले में एडीसी राहुल मोदी की जांच के बाद चेकर-मेकर सहित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के लिए लिखा गया है।

जिम्मेदार अधिकारियों पर करें कार्रवाई वहीं, सेक्टर-19 निवासी मंजीत कुमार के वर्ष 2011 से लंबित मामले में मंत्री ने एचएसवीपी अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादी को उसकी इच्छानुसार प्लाट नंबर 172 आवंटित किया जाए। मामले के लंबे समय से लंबित रहने पर मंत्री ने एचएसवीपी अधिकारियों को फटकार भी लगाई।