मुकेश कुमार, रेवाड़ी। शहर के सरकुलर रोड पर चर्च के समीप खसरा नंबर 242 की करीब 250 वर्गगज जमीन पर चार दीवारी करने के मामले में कार्रवाई में देरी पर डीएमसी प्रदीप अहलावत ने एमई नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

वहीं डिप्टी डीएमसी अभय यादव को दो दिन के भीतर निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द देने को कहा है। नगर परिषद के पास मलकियत दरअसल, सालों से खाली पड़ी इस जमीन पर एक-दो नवंबर की रात्रि अचानक चार दीवारी कर दी गई थी। यह जमीन खसरा नंबर 242 का हिस्सा है। नगर परिषद के अनुसार, कामन परपज की इस जमीन की मलकियत नगर परिषद की है।

शहर के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने जमीन की रजिस्ट्री का हवाला देते हुए जमीन पर स्वयं का दावा किया था। जिसके बाद नगर परिषद की तरफ से दो बार काम रोकने के लिए भी कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी काम जारी रखने पर नोटिस चस्पा किया गया था।

हालांकि नोटिस चस्पा करने के बाद अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई नहीं की। बाद में मामला डीएमसी प्रदीप अहलावत तक पहुंचा और उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए। साथ ही अब इस मामले की कार्रवाई में देरी करने पर एमई नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों को दो दिन के अंदर अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए हैं।

करोड़ों रुपये है जमीन की कीमत बता दें कि खसरा नंबर 242 की यह जमीन शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले सरकुलर रोड से बिल्कुल सटी हुई है। इसकी मार्केट कीमत करोड़ों रुपये है। इसी खसरा नंबर की अन्य जमीन पर पहले भी कब्जे की कोशिशें हुई हैं।