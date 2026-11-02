रेवाड़ी में लोक जन सेवा मंच ने उठाई जनसमस्याएं: सफाई, पार्किंग, अतिक्रमण पर रोष

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। लोक जन सेवा मंच सामाजिक संस्था की ओर से रविवार को हरिओम अग्रसेन परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। मंच संचालन नरेंद्र जोशी ने किया, जबकि समाजसेवी एमपी गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

बैठक में शहर की विभिन्न जनसमस्याओं पर विचार-विमर्श करते हुए बदहाल सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण, पार्किंग की कमी और बेसहारा पशुओं की समस्या पर रोष प्रकट किया गया। बदहाल हुई सफाई व्यवस्था मंच के प्रधान रमेश मुद्गल ने कहा कि शहर में इन दिनों सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और वर्षा के कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इससे राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।