रेवाड़ी में जाट समाज 5 नवंबर को करेगा वरिष्ठ नागरिकों और वीर नारियों का सम्मान, कार्यक्रम की तैयारी पूरी

हरिओम यादव, रेवाड़ी। जाट समाज रेवाड़ी की ओर से 5 नवंबर को जाट धर्मशाला में वरिष्ठ नागरिकों और वीर नारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। समारोह में उन वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनके पति भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों में ड्यूटी के दौरान देश की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए।

कार्यक्रम की सभी तैयारी पूरी

जाट समाज के उपप्रधान धनपत सिंह बडेसरा ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत मुख्य अतिथि होंगे। समाज के प्रधान चौधरी सूरत सिंह कटारिया कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।