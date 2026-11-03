रेवाड़ी में बंद पेट्रोल पंप के पास की दुकान में मिला 41.745 किलो विस्फोटक, दुकानदार गिरफ्तार
रेवाड़ी पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिला की कोसली पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित की दुकान से 41.745 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आरोपित की पहचान चरखी दादरी जिले के गांव फतेहगढ़ के नरेश कुमार के रूप में हुई है। वह वर्तमान में कोसली की सैनिक कालोनी में रह रहा था।
अवैध रूप से जुटा रहे थे विस्फोटक सामग्र
कोसली थाना पुलिस के एएसआई नसीब ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नाहड़ रोड पर एक बंद पड़े पेट्रोल पंप के समीप स्थित दुकान में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का भंडारण कर उसकी बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान में मौजूद व्यक्ति को पकड़ लिया।
विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पूछताछ में उसने अपनी पहचान नरेश कुमार के रूप में बताई। पुलिस ने दुकान और परिसर की तलाशी ली तो वहां से 18.270 किलोग्राम पोटाश और 23.475 किलोग्राम गंधक बरामद हुई। कुल 41.745 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री को लेकर आरोपित कोई वैध लाइसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध थाना कोसली में विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।