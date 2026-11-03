रेवाड़ी में बंद पेट्रोल पंप के पास की दुकान में मिला 41.745 किलो विस्फोटक, दुकानदार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिला की कोसली पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित की दुकान से 41.745 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आरोपित की पहचान चरखी दादरी जिले के गांव फतेहगढ़ के नरेश कुमार के रूप में हुई है। वह वर्तमान में कोसली की सैनिक कालोनी में रह रहा था।

अवैध रूप से जुटा रहे थे विस्फोटक सामग्र कोसली थाना पुलिस के एएसआई नसीब ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नाहड़ रोड पर एक बंद पड़े पेट्रोल पंप के समीप स्थित दुकान में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का भंडारण कर उसकी बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान में मौजूद व्यक्ति को पकड़ लिया।