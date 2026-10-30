रेवाड़ी में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात, मंडी में रखा बाजरा भीगा; ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली ठप

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में अर्णब चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण लगातार दूसरे दिन भी शुक्रवार सुबह से ही वर्षा की झड़ी लगी हुई है। इससे पहले रातभर हुई झमाझम वर्षा से शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है।

लगातार वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 80 एमएम वर्षा हो चुकी है। वर्षा से जहां मौसम ठंडा हो गया, वहीं शहर के कई हिस्सों में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मंडी में बाजरे की आवक अधिक वर्षा का असर रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में भी देखने को मिला। मंडी में बाजरे की आवक अधिक होने और उठान की रफ्तार धीमी रहने के कारण खुले आसमान के नीचे रखा सैकड़ों क्विंटल बाजरा वर्षा में भीग गया।