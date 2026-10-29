रेवाड़ी में DTP का बड़ा एक्शन, अवैध कॉलोनियों और मैरिज पैलेस पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में जिला नगर योजनाकार की टीम की तरफ से अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर लगातार सख्ती की जा रही है।

बुधवार शाम को भी सुठानी, बनीपुर व बावल में लगभग 12 एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान 16 डीपीसी, 10 परिकास्ट चारदीवारी, व कच्चे रोड नेटवर्क पर तोड़फोड़ की की गई।