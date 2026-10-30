रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दो डंपरों से टकराई राजस्थान रोडवेज की बस, बाल-बाल बचे 25 यात्री

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित रूढ़ फ्लाईओवर पर शुक्रवार सुबह दो डंपरों और राजस्थान रोडवेज की बस के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान बस में करीब 25 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में करीब सात यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

सूचना मिलते ही यातायात पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा घायलों को एंबुलेंस की मदद से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अस्पताल में भर्ती सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे दिल्ली-जयपुर हाईवे के रूध फ्लाईओवर पर दो डंपर आपस में भिड़ गए। इसी दौरान जयपुर की ओर से आ रही राजस्थान रोडवेज की बस भी दुर्घटनाग्रस्त डंपरों से जा टकराई। अचानक हुई इस भिड़ंत से बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।