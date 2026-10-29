दिल्ली से जयपुर तक सफर का घटेगा समय, 191 KM की दूरी तय कर रेवाड़ी से नीमराणा-कोटपूतली होते हुए पहुंचेंगे जयपुर

केंद्रीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी से मुलाकात कर संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण से जुड़े रेलवे सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की। 🛤️दिल्ली-रेवाड़ी से जयपुर तक नई रेल लाइन निर्माण की डीपीआर निर्माण के कार्य पर विस्तृत चर्चा हुई। DPR का कार्य पूरा होते ही नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दी जायेगी। 🏬जयपुर-रींगस रेल खंड पर प्रस्तावित रेलवे स्टेशन सुंदरपूरा के साथ रेलवे स्टेशन बधाल के पुनर्विकास एवं कायाकल्प हेतु आग्रह किया, ताकि लाखों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बना सके। जिससे कि बधाल से खाटूश्याम जी आने जाने के लिए देशभर के लाखों श्रध्दालुओं को बड़ा लाभ मिलेगा। 🚆रेलवे स्टेशन किशनगढ़-रेनवाल, रेलवे स्टेशन नरैना, रेलवे स्टेशन सांभरलेक सहित जयपुर ग्रामीण के विभिन्न स्टेशनों पर विभिन्न आवश्यक ट्रेनों के ठहराव हेतु विशेष आग्रह किया। 🔸 रेलवे स्टेशन किशनगढ़-रेनवाल को प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना में सम्मिलित करते हुए स्टेशन का पुनर्विकास एवं कायाकल्प करने पर सकारात्मक चर्चा हुई। 🛣️रेल मंत्रालय ने आसलपुर-जोबनेर LC-243 पर 4 lane ROB के लिये बजट स्वीकृति दी है, मंत्री महोदय से स्वीकृत ROB के निर्माण कार्य को अतिशीघ्र शुरू करवाए जाने पर चर्चा की। माननीय रेल मंत्री जी ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। #JaipurRural #Phulera #Jhotwara #Amer #Kotputli #Jamwaramgarh #Viratnagar #Bansur #Shahpura