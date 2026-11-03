हरियाणा सुपर-100 प्रवेश शेड्यूल जारी, डॉक्टर-इंजीनियर बनने का सपना देखने वालों को कराई जाएगी मुफ्त तैयारी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर-100 कार्यक्रमों के लिए 16 नवंबर से 24 दिसंबर तक जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

इस दौरान बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्रों और अभिभावकों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके साथ ही स्कूल स्तर पर भी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

5 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

शिक्षा विभाग ने सत्र 2027-28 के लिए मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर-100 कार्यक्रम की समय-सारणी जारी कर दी है। पांच नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मिशन बुनियाद योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को 9वीं कक्षा से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना है।

इसके शेड्यूल के अनुसार लेवल-1 की प्रवेश परीक्षा 23 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसका परिणाम 12 जनवरी को घोषित होगा। क्या है चयन प्रक्रिया? लेवल-1 पास करने वाले छात्रों की लेवल-2 की परीक्षा 22 जनवरी को होगी और इसका परिणाम दो फरवरी को आएगा। इसके बाद चयनित छात्रों के लिए पांच फरवरी से पांच मार्च तक ओरिएंटेशन कार्यक्रम और लेवल-3 की प्रक्रिया चलेगी।