प्रितम सिंह, रेवाड़ी। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू होने के बावजूद शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन जारी है।

कहीं निर्माण कार्य हो रहा है, तो कहीं कचरे और कबाड़ में आग लगाई जा रही है। संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं।

लोगों को हो रही परेशानी..

मंगलवार को शहर के राव तुलाराम पार्क के पास कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई। कचरे से धुएं का गुबार उठने लगा और आसपास का क्षेत्र धुएं से भर गया। करीब आधे घंटे तक कचरा सुलगता रहा। इससे पार्क के पास आने-जाने वाले लोगों और स्थानीय निवासियों को परेशानी हुई। लोगों की सूचना के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया।