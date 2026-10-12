रेवाड़ी में जिला पार्षद के बेटे की गुंडागर्दी, कैब चालक के साथ की लूटपाट; पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में एक जिला पार्षद के बेटे ने अपने चचेरे साले और दो दोस्तों के साथ मिलकर कैब चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित रात करीब साढ़े 10 बजे पोसवाल चौक से ऑनलाइन कैब बुक करने के बाद चालक से 20 हजार रुपये और उसकी गाड़ी लूटकर फरार हो गए। कैब छोड़कर वापस लौटे रेवाड़ी मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद आरोपितों ने कैब चालक को डालियाकी गांव के पास छोड़ दिया और लूटी गई गाड़ी लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद चारों मानेसर स्थित एक होटल में ठहरे। अगले दिन वे लूटी गई गाड़ी को वहीं छोड़कर ऑनलाइन कैब बुक कर रेवाड़ी पहुंचे। इसी बीच पीड़ित चालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। होटल में शराब पार्टी के बाद बनाई लूट की योजना पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि पोसवाल चौक स्थित एक होटल में कमरा लेने के बाद उन्होंने शराब पार्टी की थी। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन कैब बुक कर चालक से लूट करने की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।