रेवाड़ी में नही थम रहा डेंगू का कहर...जिले में 59 मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चा

ज्ञान प्रसाद, रेवाड़ी। जिले में अभी डेंगू का खतरा कम नहीं हुआ है। जिले में डेंगू का एक और नया मामला सामने आया है। इस सीजन में अब तक 59 मरीज मिले हैं। जिले में 3,507 लोगों के रक्त के नमूने लिए गए।

मरीजों में 41 निजी अस्पतालों और 18 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचे। इनमें से 21 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए, जबकि 37 घर पर रहकर स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अभी डेंगू का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए बचाव बहुत जरूरी है।

स्वास्थ्य टीम ने एकत्रित किए नमूने स्वास्थ्य विभाग ने 18,78,543 घरों और प्रतिष्ठानों में कूलर, फ्रीज, जोहड़ों और पानी के बर्तनों की जांच की। मच्छरों के लार्वा मिलने पर पानी खाली कराया गया और मच्छरनाशक दवा का छिड़काव किया गया। टीमों ने घरों में जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाई और जरूरत के अनुसार रक्त के नमूने लिए।