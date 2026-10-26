रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में 1 नवंबर से शुरू होगी अमृत फार्मेसी, मरीजों को मिलेंगी सस्ती दवाएं

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। नागरिक अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को दवाओं व खाद्य सामग्री के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल परिसर में अमृत फार्मेसी और वीटा डेयरी एक नवंबर से शुरू होने की योजना है।

अमृत फार्मेसी से मरीजों को कम कीमत पर दवाएं और चिकित्सा उपकरण मिल सकेंगे, जबकि वीटा डेयरी पर दूध सहित जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी। यह सुविधा कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए उपयोगी होगी।

गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को मिलेगा लाभ अमृत फार्मेसी में ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती जेनेरिक और जीवनरक्षक दवाएं मिलेंगी। कैंसर और हृदय रोग की दवाओं की कीमतों में बड़ा अंतर होने से गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। सर्जरी और उपचार में काम आने वाले चिकित्सा उपकरण भी रियायती दरों पर उपलब्ध होंगे।

हरियाणा और रेवाड़ी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में फार्मेसी के शुभारंभ की संभावना है। अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मरीज भी शामिल हैं। अमृत फार्मेसी शुरू होने से उन्हें निजी फार्मेसी के मुकाबले कम कीमत पर जरूरी दवाएं खरीदने का विकल्प मिलेगा।