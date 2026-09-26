रेवाड़ी में 73000 एकड़ फसल का डेटा पोर्टल पर मिसमैच, सैटेलाइट सर्वे के बाद 200 पटवारी मैदान में उतरे

गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। किसानों की तरफ से बोई गई फसलों का सही ब्योरा देने के लिए सरकार की तरफ से हर वर्ष गिरदावरी कराई जाती है। सामान्यत: यह कार्य राजस्व विभाग के पटवारियों की तरफ से 10 से 15 सितंबर तक खेतों में जाकर पूरा किया जाता है, लेकिन इस बार पटवारियों की हड़ताल के कारण निर्धारित अवधि में गिरदावरी का कार्य पूरा नहीं हो पाया।

इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने सैटेलाइट से गिरदावरी करने का निर्णय लिया, लेकिन सैटेलाइट से प्राप्त मैपिंग डेटा का मिलान मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर किसानों द्वारा दर्ज कराए गए ब्योरे से किया तो जिले में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और असमानता (मिसमैच) सामने आई।

सैटेलाइट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिले की तीन प्रमुख तहसीलों और पांच उप-तहसीलों के 407 गांवों में कुल 73 हजार एकड़ जमीन पर बोई फसलों का डेटा पोर्टल से मेल नहीं खा रहा। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो पोर्टल पर फसल गलत दर्ज की गई है या फिर सैटेलाइट इमेज में दर्ज फसल का प्रकार धरातल से अलग है। शुक्रवार को मिसमैच डेटा की सूची जिला प्रशासन को मिलते ही उपायुक्त एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों को मैदान में उतार दिया है।

रेवाड़ी तहसील में सबसे अधिक गांवों में डाटा मिसमैच राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार रेवाड़ी तहसील के सबसे अधिक 118 गांवों में 14 हजार एकड़ से अधिक एरिया मिसमैच है। इसी प्रकार बावल में दस हजार एकड़, धारूहेड़ा में पांच हजार से अधिक, डहीना में दस हजार से अधिक, नाहड़ में सात हजार से अधिक, मनेठी में आठ हजार से अधिक, पाल्हावास में आठ हजार से अधिक एकड़ एरिया मिसमैच पाया गया है।

इसके अलावा पटवारियों की मदद और फसल की सही पहचान के लिए कृषि विभाग की टीम तैनात की गई है। यह टीम किसानों के खेतों में जाकर फसल का मिलान कर रही है। वहीं वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट कर रही है।