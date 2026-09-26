रेवाड़ी में मेवात से कैंटर में भरकर लाया जा रहा था 550 किलो संदिग्ध पनीर, जांच के बाद किया नष्ट

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार देर शाम मेवात की ओर से रेवाड़ी में खपत के लिए एक कैंटर में भरकर लायी जा रही थी।

कोनसीवास रोड पर श्याम वाटिका के समीप वाहन को रुकवाकर कर जांच की गई तो करीब 550 किलोग्राम पनीर मिला। जिसकी प्रारंभिक जांच में गुणवत्ता के विपरीत पाया गया। जिला खाद सुरक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि पनीर का नमूना लेकर बाकी को नष्ट कर दिया गया।

घी के नमूनों को भेजा लैब यह कारवाई शनिवार देर शाम साढ़े आठ बजे के करीब की गई है। इससे पहले एक मिठाई की दुकान से घी के भी नमूने लिए गए जिनकी जांच के लिए लैब में भेजा गया है।