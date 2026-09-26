फेस्टिवल सीजन से पहले चंडीगढ़ में दूध, क्रीम और पनीर के सैंपल भरे, सेक्टर-31 सी में थोक सप्लायर के ठिकाने पर छापा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सप्लाई किए जा रहे दूध से बने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विंग की टीम ने सेक्टर-31 सी की बूथ मार्केट में एक थोक सप्लायर के यहां छापेमारी कर दूध, दही, क्रीम और पनीर के सैंपल भरे गए।

टीम सुबह करीब 5:30 बजे मौके पर पहुंची और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए सैंपल भरे। विभाग को शिकायत के साथ ही गुप्त सूचना मिली थी कि संबंधित थोक विक्रेता डेराबस्सी स्थित फैक्टरी में तैयार करवाए गए पनीर, दही और क्रीम की चंडीगढ़ में सप्लाई करता है।