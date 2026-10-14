IGU में युवाओं के लिए खुशखबरी: बुद्ध स्टडीज में PG डिप्लोमा और कंप्यूटर-टैली के कोर्स होंगे शुरू

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय (आइजीयू) में जल्द कुछ नए कोर्स आरंभ होंगे। इसमें पीजी डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट स्टडीज कोर्स प्रमुख है। इसके लिए बृहस्पतिवार को डा. बीआर आंबेडकर अध्ययन केंद्र का शुभारंभ हो रहा है।

इसकी तैयारियों को लेकर कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह संबंधित अधिकारियों और समिति के संयोजक एवं सदस्यों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करते हुए अतिथियों के स्वागत, बैठने की व्यवस्था, मंच संचालन तथा सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया।

भाईचारे की भावना पैदा करने का उद्देश्य कुलपति प्रो. असीम मिगलानी ने अध्ययन केंद्र के उद्देश्यों पर बताया कि इस केंद्र की स्थापना का मुख्य ध्येय कैंपस में सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना पैदा करना है ताकि बाबा साहेब के जीवन दर्शन और विचारधारा को विद्यार्थियों एवं संपूर्ण समाज तक पहुंचाया जा सके।