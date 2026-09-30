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HTET 2025: 4 अक्टूबर को जरूर करा लें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नहीं तो अटक जाएगा परीक्षा परिणाम

By Gobind Singh Edited By: Anup Tiwari
Published: Wed, 30 Sep 2026 05:25 AM (GMT+05:30)

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट 2025 के अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दी है। 4 अक्टूबर को ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. एचटेट 2025 के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया अनिवार्य।

  2. 4 अक्टूबर को हरियाणा के 22 जिलों में वेरिफिकेशन केंद्र।

  3. बिना वेरिफिकेशन के अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं होगा।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से गत चार व पांच जुलाई को आयोजित करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता (एचटेट) परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण किया जाना आवश्यक है।अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चार अक्टूबर को प्रदेश के 22 जिलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं।

एडमिट कार्ड और परिणाम पत्र अनिवार्य

इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी अपने साथ लगते जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करवा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) एवं मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य है।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन के समय दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पर भी इस आशय का संदेश भेजा जा रहा है।

बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नहीं जारी होगा परिणाम

जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि चार अक्टूबर को अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा एवं परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वह नवीनतम जानकारी के लिए समय-समय पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

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