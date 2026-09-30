HTET 2025: 4 अक्टूबर को जरूर करा लें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नहीं तो अटक जाएगा परीक्षा परिणाम

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से गत चार व पांच जुलाई को आयोजित करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता (एचटेट) परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण किया जाना आवश्यक है।अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चार अक्टूबर को प्रदेश के 22 जिलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं।

एडमिट कार्ड और परिणाम पत्र अनिवार्य इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी अपने साथ लगते जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करवा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है।