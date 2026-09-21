बाजरे की MSP खरीद को लेकर रेवाड़ी मंडी में किसानों और पुलिस में झड़प, जबरन ताला खोलने पर हुआ विवाद

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर की नई अनाज मंडी में एमएसपी पर बाजरे की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन चढूनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी गेट पर ताला लगाने का प्रयास किया, जिसे रोकने के दौरान पुलिस और किसानों के बीच करीब 15 मिनट तक झड़प हुई। इस दौरान महिला किसानों के साथ भी धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया गया।

एसडीएम को आना पड़ा समझाने हालांकि, बाद में किसान मंडी गेट के सामने धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर एसडीएम दलबीर सिंह एवं मार्केट कमेटी के नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। एसडीएम के समझाने और मांगों को सरकार तक पहुंचाने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया।

सुबह से ही तैनात कर दी गई थी पुलिस सोमवार सुबह से ही किसानों के अल्टीमेटम को देखते हुए प्रशासन की ओर से मंडी में करीब एक दर्जन पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। किसान मंडी गेट पर पहुंचे और उसे बंद करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद किसान धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद किसानों ने दोबारा गेट पर ताला लगाने का प्रयास किया, जिस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई।