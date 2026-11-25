संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बुधवार को बीड़ा मीटिंग हाल में अधिकारियों की बैठक लेकर भिवाड़ी में वायु प्रदूषण की स्थिति और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने सड़क धूल, वाहन एवं औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में आयोग के तकनीकी सदस्य डॉ. एसडी अत्री, जिले की प्रभारी सचिव पूनम, पर्यावरण विभाग की सचिव शैलजा देवल, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रावल, जिला कलेक्टर, बीड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

आयोग अध्यक्ष ने नगर परिषद एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों, वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सड़कों की मरम्मत और सफाई में तेजी लाने तथा मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों, वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्माग गन का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को कहा।

बायोमास जलाने की घटनाओं पर रोक नगर परिषद को खुले में कचरा और बायोमास जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमें गठित करने तथा 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण स्थलों की भी निगरानी करने के निर्देश दिए।

रीको को सड़क पुनर्विकास कार्यों में एंड-टू-एंड पक्की सड़क बनाने और हरित पट्टी विकसित करने को कहा गया। प्रदूषण के लिहाज से चिह्नित हाटस्पाट पर निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए। वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ''नो पीयूसीसी, नो फ्यूल'' नियम का शत-प्रतिशत पालन, पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने तथा पुराने प्रदूषणकारी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।

कचरे के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा औद्योगिक इकाइयों में निर्धारित उत्सर्जन मानकों की पालना, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्टोन क्रशर इकाइयों की निगरानी के साथ ठोस कचरा प्रबंधन, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के निस्तारण और पुराने कचरे के निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।