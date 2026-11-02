बावल स्कूल में तीन माह से वेतन अटका, कर्मचारियों ने विधायक से लगाई गुहार

बावल, ज्ञान प्रसाद। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावल के प्राचार्य प्रदीप कुमार की 31 अगस्त को सेवानिवृत्ति के बाद डीडी पावर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कर्मचारियों का तीन माह से वेतन अटका हुआ है।

इस संबंध में कर्मचारियों ने बावल के विधायक डॉ कृष्ण कुमार को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप करने और बिना देरी वेतन दिलाने की मांग की है।

किसी की पढ़ाई और सुरक्षा प्रभावित नहीं हो

विद्यालय की डीडी पावर पहले राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावल की प्राचार्य लक्ष्मी नारायण गौड़ को सौंपी गई थी। बाद में शिक्षा विभाग ने यह जिम्मेदारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बधराणा के प्राचार्य मनोज कुमार को दी।