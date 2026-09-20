भगत की कोठी-जम्मूतवी ट्रेन 7-9 अक्टूबर को फिरोजपुर तक, अमृतसर-जालंधर रेलखंड पर कई ट्रेनें प्रभावित

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। अमृतसर-जालंधर रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते कई ट्रेन आंशिक रद तो कुछ रेगुलेट और री शेड्यूल की गई हैं। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल द्वारा जालंधर स्टेशन यार्ड एवं ब्रिज संख्या 28 पर तकनीकी कार्य के लिए ब्लाक लिया जा रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि इस कारण कुछ ट्रेनों को निर्धारित मार्ग पर आंशिक रूप से रद किया है जबकि कुछ ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। प्रभावित ट्रेनें ट्रेन नंबर 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी ट्रेन सात व नौ अक्टूबर को भगत की कोठी से रवाना होकर फिरोजपुर कैंट तक ही संचालित होगी। वापसी में ट्रेन नंबर 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी ट्रेन आठ और 10 अक्टूबर को जम्मूतवी के बजाय फिरोजपुर कैंट से संचालित होगी।