हावड़ा-धनबाद-कोडरमा रेल रूट पर सोमवार से 18 ट्रेनें रद, 10 का मार्ग बदला; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। हावड़ा-धनबाद-कोडरमा रेल रूट पर सोमवार से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। पूर्व रेलवे ने अलग-अलग दिनों में 18 ट्रेनों को रद तथा 10 ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाने की घोषणा की है।

रद ट्रेनों में लंबी दूरी के साथ झारखंड-बिहार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं। इससे धनबाद-कोडरमा-गया के बीच सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग के मुगमा स्टेशन पर 21 से 23 सितंबर तक प्री-नान इंटरलाकिंग तथा 24 से 27 सितंबर तक नान इंटरलाकिंग कार्य होगा। इसके कारण रेल सेवा प्रभावित रहेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण जम्मूतवी, सियालदह-अजमेर, दुरंतो और शक्तिपुंज एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी प्रभावित होंगी।