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ट्रेन में मनमाना सामान लेकर चढ़ने पर लगता है जुर्माना! AC से जनरल कोच तक, देखिए अलग-अलग क्लास की लगेज लिमिट

By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
Published: Sun, 20 Sep 2026 03:47 PM (IST)

क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए मुफ्त सामान ले जाने की सीमा निर्धारित की हुई है, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है?

रेलवे ने हर यात्री के लिए तय की है सामान की लिमिट (Image Source: AI-Generated)

रेलवे ने हर यात्री के लिए तय की है सामान की लिमिट (Image Source: AI-Generated)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम भारतीयों को ट्रेन के सफर में ढेर सारा सामान साथ लेकर चलने की पुरानी आदत है। हालांकि, क्या आपको पता है कि रेलवे ने हर यात्री के लिए मुफ्त सामान ले जाने की एक लिमिट तय की हुई है?

लिमिट से ज्यादा और भारी सामान ले जाने से आपको और आपके साथ सफर कर रहे दूसरे लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। आइए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आप किस क्लास में बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए कितना सामान ले जा सकते हैं।

आपकी क्लास के हिसाब से तय होती है सामान की लिमिट

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, आप जिस कोच में सफर कर रहे हैं, उसी के आधार पर आपके सामान का वजन तय होता है:

  • फर्स्ट एसी: इस क्लास में सफर करने वाले यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के सबसे ज्यादा, यानी 70 किलो तक का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं।
  • सेकेंड एसी: अगर आपके पास एसी टू-टियर का टिकट है, तो आपके लिए फ्री सामान की लिमिट 50 किलो तय की गई है।
  • थर्ड एसी और चेयर कार: इन दोनों श्रेणियों के यात्रियों को अधिकतम 40 किलो तक का सामान अपने साथ रखने की इजाजत है।

स्लीपर और जनरल डिब्बे का क्या है नियम?

अगर आप स्लीपर क्लास में अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो आप 40 किलो तक का सामान बिना किसी फीस के ले जा सकते हैं। वहीं, जनरल क्लास में भीड़ ज्यादा होने के कारण रेलवे ने यहां सामान की अधिकतम लिमिट 35 किलो रखी है, ताकि बोगी में बेवजह जगह न घिरे और लोगों को परेशानी न हो।

कैसा होना चाहिए बैग का साइज?

सफर के दौरान सिर्फ सामान का वजन ही नहीं, बल्कि आपके बैग या सूटकेस का आकार भी काफी मायने रखता है। नियम के मुताबिक, आपका सामान इतना ही बड़ा होना चाहिए जो आपकी सीट के नीचे आसानी से फिट हो जाए।

एक्स्ट्रा सामान है, तो जरूर करें ये काम

अगर आपका सामान तय लिमिट से ज्यादा भारी या साइज में बड़ा है, तो ट्रेन के रवाना होने से पहले ही स्टेशन के 'लगेज ऑफिस' में चले जाएं। वहां जाकर आप अपने इस एक्स्ट्रा सामान को पार्सल के रूप में बुक करा सकते हैं।

स्टेशन पर पकड़े गए तो भरना पड़ेगा जुर्माना

अगर कोई यात्री तय की गई फ्री लिमिट से ज्यादा वजन का सामान बिना बुक किए डिब्बे में ले जाता है और पकड़ा जाता है, तो रेलवे उस पर जुर्माना लगाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि तय लिमिट में ही पैकिंग करें या फिर एक्स्ट्रा सामान को सही तरीके से लगेज काउंटर पर बुक कराएं, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुकून भरी रहे।

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