टाइगर श्रॉफ पर हमले के मास्टरमाइंड अनिल पंडित के खिलाफ दर्ज हैं कई केस, हरियाणा से सामने आया लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, पानीपत। मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान एजीटीएफ और कोटा सिटी पुलिस की संयुक्त टीम ने मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार, तीनों आरोपित पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान फूल सिंह पुत्र नरेश के रूप में हुई। यह नाबालिग है और यह आरोपी सोनीपत के बड़ौदा थूथन गांव का रहने वाला है। वहीं, दूसरा आरोपी रिशुद्दीन अंसारी सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी का निवासी है। इसकी उम्र 18 साल है।

2024 में डंकी रूट से गया था विदेश इस मामले में फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर अनिल पंडित ने ली है। वह पानीपत जिले के रेरकलां का रहने वाला है। हरियाणा के कई जिलों में कारोबारियों से रंगदारी मांगने के मामलों में मतलौडा थाना क्षेत्र के गांव रैर कलां निवासी अनिल पंडित का नाम सामने आया है।