मॉडल को शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल; पुलिस ने पानीपत से दबोचा

संवाद सूत्र, पानीपत। पानीपत निवासी सिंगर-डांसर के साथी कलाकार को बरला पुलिस ने गुरुग्राम में मॉडलिंग करने वाली युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो के जरिये ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने मंगलवार को आरोपित को पानीपत से पकड़ा और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। पीड़िता के न्यायालय में 164 के तहत बयान भी दर्ज कराए गए हैं।

बरला थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती पिछले आठ साल से गुरुग्राम में सिंगर और डांसर के साथ मॉडलिंग का काम करती है। करीब डेढ़ वर्ष पहले एक कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात पानीपत के मिडटाउन पार्क क्षेत्र निवासी अशोक से हुई। अशोक भी उसके साथ कलाकार के तौर पर काम करता था। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई।

युवती ने एसएसपी नीरज जादौन को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि अशोक ने शादी का वादा कर उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद जब उसने शादी के लिए कहा तो अशोक मुकर गया। आरोप है कि उसने युवती के साथ बनाए गए वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और रुपये की मांग करने लगा।