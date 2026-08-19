करनाल में घरवालों की मर्जी के बिना नाबालिग लड़का-लड़की ने की शादी, पुलिस ने दर्ज किया केस
करनाल के बांसों गेट क्षेत्र में नाबालिग लड़के-लड़की ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, जिसके बाद संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
HighLights
करनाल में नाबालिग जोड़े ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की
बाल विवाह निषेध अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया
दोनों नाबालिगों की उम्र करीब 17 साल, परिवार को नहीं थी जानकारी
जागरण संवाददाता, करनाल। बांसों गेट क्षेत्र में घरवालों की मर्जी के खिलाफ नाबालिग लड़के-लड़की ने शादी कर ली। यह मामला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी के संज्ञान में आया और उन्होंने जांच कर पुलिस को पत्र भेजकर मामला दर्ज करने की शिकायत दी।
सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। शिकायत के अनुसार लड़की की उम्र करीब 17 साल और लड़के की उम्र 17 साल 6 महीने है।
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की ओर से शिकायत में बताया गया है। दोनों परिवारों से लड़का व लड़की के उम्र और शादी से जुड़े दस्तावेज लिए गए। दस्तावेजों में लड़की की जन्मतिथि 3 अप्रैल 2009 और लड़के की जन्मतिथि 20 सितंबर 2008 दर्ज मिली।
लड़की के पिता ने बताया उसकी बेटी करीब 17 साल की है। उसकी बेटी एक लड़के से बात करती थी। वह अभी नाबालिग है। लड़के से शादी नहीं हो सकती लेकिन लड़की नहीं मानी और एक पत्र लिखकर घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसने लड़के के साथ 20 मार्च 2026 को शादी कर ली।
इस शादी के बारे में उन्हें एक सप्ताह बाद पता चला था। वहीं लड़के के पिता ने बताया उसके बेटे ने लड़की से शादी की है। उसे इस बारे में पता नहीं था। हालांकि लड़का लड़की घर में ही रह रहे है। दोनों के नाबालिगों के पिता का कहना है कि इस शादी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता।
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