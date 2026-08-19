संतकबीर नगर में शादी का झांसा देकर दो किशोरियों का अपहरण, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव से मंगलवार रात दो किशोरियों के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि दोनों किशोरियों को शादी का झांसा देकर अलग-अलग युवकों ने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपहृत किशोरियों और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई तहरीर में एक किशोरी के पिता ने बताया कि मंगलवार की रात करीब दो बजे गांव निवासी जतिन कुमार पुत्र रमाकांत उनकी 16 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर कथित तौर पर अपने साथ ले गया। इसी दौरान गांव की ही 13 वर्षीय किशोरी को प्रजापतिपुर गांव निवासी सलमान अंसारी पुत्र सज्जाक अंसारी द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है।