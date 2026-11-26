जागरण संवाददाता, पानीपत। किशोर का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर कुल 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दो साल पहले का है मामला 23 जून 2024 को पीड़ित बच्चे के पिता ने थाना में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि पड़ोसी युवक ने उनके नाबालिग बेटे का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म किया। विरोध करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।