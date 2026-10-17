हरियाणा में DSP किस ग्रुप के अधिकारी? पुलिस के नियमों पर उठे सवाल, HCS के फाइनल रिजल्ट में 8 पदों पर हुआ है चयन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) ग्रुप ए के अधिकारी हैं या फिर ग्रुप बी के, यह हरियाणा पुलिस सेवा नियमावली, 2002 में स्पष्ट नहीं हैं। एचसीएस परीक्षा के घोषित परिणाम में डीएसपी के आठ पदों का मामला उठाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अधिवक्ता और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के 24 पदों और सहायक सेवाओं के 78 पदों का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। हेमंत कुमार ने बताया एचपीएससी द्वारा इसी वर्ष जनवरी में एचसीएस और अलाइड परीक्षा संबंधी जारी विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया था कि एचसीएस कार्यकारी शाखा के 24 पद ग्रुप - ए अर्थात क्लास वन वर्ग के हैं जबकि शेष सभी सेवा (अलाइड सर्विसेज ) के पद ग्रुप- बी अर्थात क्लास टू वर्ग के हैं।