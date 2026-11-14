बुजुर्ग प्रोफेसर और पत्नी के ₹12.85 लाख के मेडिकल बिल पर पंजाब-हरियाणा HC सख्त, 3 महीने में फैसला लेने के दिए आदेश

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। उम्र के इस पड़ाव पर जब बीमारियों से जूझ रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने और पत्नी के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करने पड़े, तो उन्हें उम्मीद थी कि सरकार नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराएगी।

लेकिन लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।



पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने विजय कुमार अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से 12,85,411 रुपये के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति करने की मांग की गई थी।

खुद के इलाज पर 7.65 लाख, पत्नी के घुटनों के ऑपरेशन पर 5.19 लाख खर्च याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं और दोनों घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस तथा हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं। इसके लिए 16 फरवरी 2023 को उन्हें दीर्घकालिक बीमारी का प्रमाणपत्र भी जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता ने अपने उपचार पर 7,65,995 रुपये खर्च किए। वहीं, उनकी आश्रित पत्नी के दोनों घुटनों का रोबोटिक तकनीक से प्रत्यारोपण (बाइलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट) फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में किया गया, जिस पर 5,19,416 रुपये खर्च हुए। इस तरह दोनों के इलाज पर कुल 12,85,411 रुपये का खर्च आया।