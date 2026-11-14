ऑस्ट्रेलिया में हार्ट अटैक से करनाल के युवक की मौत, पार्थिव शरीर भारत पहुंचा

जागरण संवाददाता, करनाल। आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रह रहे करनाल के 28 वर्षीय युवक शुभम चोपड़ा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। करीब एक साल पहले तीन नवंबर को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी।

एक साल बाद पार्थिव शरीर भारत लाया जा रहा है। शुभम की पत्नी भी उनके साथ करनाल पहुंच रही हैं। बेटे की मौत की खबर से परिवार में शोक का माहौल है। शुभम चोपड़ा का परिवार करनाल के विकास नगर में रहता है। उनका पैतृक गांव ढाकवाला रोड़ान है। शुभम वर्ष 2018 में आस्ट्रेलिया के मेलबर्न गए थे, जहां वह अपना काम कर रहे थे।