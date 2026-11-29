राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए देश में वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन इसके 33 साल बाद भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इस संबंध में आवश्यक नियम अधिसूचित नहीं किए जाने का मुद्दा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।

सोशल मीडिया पर पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी चंडीगढ़ की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।



सोसायटी की ओर से बताया गया कि पंजाब में वर्ष 2013 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ में वर्ष 2015 में इस दिशा में व्यवस्था की गई।