राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) ग्रुप-ए के अधिकारी हैं या ग्रुप-बी के, इसको लेकर असमंजस बरकरार है।

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी में जारी भर्ती विज्ञापन के मुताबिक हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) कार्यकारी शाखा के 24 पद ग्रुप-ए अर्थात क्लास वन वर्ग के हैं, जबकि शेष सभी संबद्ध सेवाओं (अलाइड सर्विसेज) के पद ग्रुप-बी अर्थात क्लास टू वर्ग के है। इन्हीं अन्य पदों में डीएसपी के आठ पद भी शामिल हैं जो हरियाणा पुलिस सर्विस (एचपीएस) काडर सेवा होती है।

पिछले 20 साल में हुए कई संशोधन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के मुताबिक आज से 24 वर्ष पूर्व नवंबर 2002 में हरियाणा पुलिस सेवा नियम बनाकर लागू किए गए थे, जिनमें दो दशकों में कई संशोधन किए गए हैं।