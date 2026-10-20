पंचकूला में होगा देश में रावण के सबसे ऊंचे पुतले का दहन, 50 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद; सड़कों पर अभी से जाम

अंकेश ठाकुर, पंचकूला। दशहरे को लेकर पंचकूला में तैयारियां जोरों पर हैं। देश के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन पंचकूला में होगा। 50 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और जिसके चलते दोपहर से ही सड़कों पर ट्रैफिक रश बढ़ गया है। जाम की स्थिति बनी है। पुलिस व्यवस्था संभालने में जुटी है।

शालीमार ग्राउंड में 211 फीट ऊंचे पुतले के दहन की तैयारियां चल रही हैं। सिर्फ पंचकूला-चंडीगढ़ ही नहीं, बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल तक से लोग इसे देखने आएंगे। सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। शालीमार ग्राउंड तक आने वाली सड़कों और पंचकूला के एंट्री प्वॉइंट पर काफी ट्रैफिक देखा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने दशहरे वाले दिन के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है।