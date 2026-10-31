पंचकूला में सरकारी स्कूल के खिलाफ FIR, पहली कक्षा की बच्ची से मारपीट मामले में लापरवाही आई सामने

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-20 स्थित संस्कृति स्कूल में केजी कक्षा की मासूम बच्ची के साथ तीसरी कक्षा के छात्र द्वारा मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

स्कूल प्रबंधन पर जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त अदिति सिंह ने मामले में कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की प्राथमिक जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है।

इसी आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच में स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा और उनकी निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।