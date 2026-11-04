पंचकूला: KG की मासूम के लिए उमड़ा प्यार, देशभर से आ रहे ढेरों तोहफे; बच्ची से मिलने के लिए सिफारिशें लगवा रहे लोग
पंचकूला के सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र के हमले में घायल केजी की बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
HighLights
घायल केजी बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिली
बच्ची के चेहरे पर अब मुस्कान लौट रही है
देशभर से बच्ची को खिलौने और उपहार मिल रहे हैं
मोहित पांडेय, चंडीगढ़। पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र के हमले में घायल केजी की बच्ची को बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
बच्ची के चेहरे पर अब धीरे-धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान भी लौटने लगी है। वहीं, पीजीआइ के प्राइवेट वार्ड में भर्ती इस बच्ची के लिए अस्पताल का कमरा किसी किंडरगार्टन से कम नहीं रह गया है।
देशभर से खिलौने और उपहार भेज रहे लोग
देशभर से लोग उसके लिए खिलौने और उपहार भेज रहा है। बच्ची के लिए लोगों का प्यार इस कदर उमड़ रहा है कि दूर-दराज के राज्यों से भी उपहार पहुंच रहे हैं।
एक व्यक्ति ने केरल से उसके लिए खास तौर पर गिफ्ट भेजा है। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में बच्ची के लिए खिलौने पहुंच रहे हैं। अनजान लोग भी उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।
कई लोग बच्ची से मिलने की इच्छा जता रहे हैं और इसके लिए सिफारिशें तक करवा रहे हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा और मानसिक स्थिति को देखते हुए अस्पताल में माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। बच्ची के पिता के लिए बेटी की सेहत में सुधार राहत की बात जरूर है, लेकिन उसका डर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है।
घटना का खौफ अभी भी: पिता
पिता के मुताबिक, बेटी के मन में अभी भी उस घटना का खौफ बैठा हुआ है। जब उस कमरे में अकेली होती है तो घबराने लगती है। कई बार अचानक चौंक भी जाती है।
परिवार लगातार उसके साथ समय बिता रहा है, ताकि उसे सुरक्षित होने का एहसास दिलाया जा सके। हालांकि, अब उसकी स्थिति में पहले से सुधार है। पिता बताते हैं कि बेटी धीरे-धीरे हंसने लगी है।
उसके चेहरे पर लौटती मुस्कान परिवार के लिए सबसे बड़ी राहत है। माता-पिता की कोशिश है कि बच्ची पर किसी तरह का दबाव न पड़े और उस धीरे-धीरे सामान्य माहौल में लौट सके।
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