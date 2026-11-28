अंकेश ठाकुर, पंचकूला। सेक्टर-20 स्थित सरकारी स्कूल में हुए हमले के एक महीने बाद भी केजी में पढ़ने वाली मासूम डरी और सहमी हुई है। बच्ची पर क्लासरूम में तीसरी के छात्र ने लात-घूंसों व ईंट से बेरहमी से हमला किया था।

एक महीना बीत जाने के बावजूद बच्ची न तो गांव कुंडी में किराये वाले अपने घर गई है और न ही स्कूल। बच्ची पीरमुच्छला में अपने चाचा के घर पर रह रही है। बच्ची के साथ हुई क्रूरता के बाद से परिवार कई मुश्किलों से गुजर रहा है। बच्ची के पिता काम पर नहीं जा पा रहे हैं। बच्ची अभी स्कूल जाने की हालत में नहीं है। वहीं बच्ची की बड़ी बहन भी स्कूल छोड़ चुकी है।

बड़ी बहन परिवार से कहती है कि वह उस स्कूल में नहीं पढ़ेगी, जहां उसकी बहन के साथ मारपीट हुई थी। बच्ची के चेहरे के जख्म भर गए हैं, लेकिन वह सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। बच्ची के पिता का कहना है कि एक महीना पहले की उस घटना को याद कर मन उदास हो आता है। बच्ची धीरे-धीरे ठीक हो रही है, लेकिन उसके मन में डर अभी भी है। बच्ची अकेली नहीं रह सकती और पिता उसके साथ साए की तरह रहते हैं। घटना के बाद तीन बार बच्ची को चेकअप के लिए पीजीआई ले जाया जा चुका है।

ज्यादा चलने पर जाती है थक पिता का कहना है कि बच्ची परिवार के दूसरे बच्चों के साथ पहले की तरह घुल-मिल रही है। वह बच्चों के साथ खेलने भी लगी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह थक जाती है। अभी भी वह ज्यादा चल दौड़ नहीं पा रही। कभी-कभी वह घर से बाहर जाने की जिद भी करती है, लेकिन वह थोड़ी देर चलने पर थक जाती है।