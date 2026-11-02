मौत को मात देकर मुस्कुराई 6 साल की बच्ची, ब्रेन मैपिंग टेस्ट रिपोर्ट पर होगी हमलावर 8 वर्षीय छात्र पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पंचकूला। क्लासरूम में आठ साल के बच्चे के हमले में घायल छह साल की बच्ची की सेहत में सुधार है। उसका पीजीआई में इलाज चल रहा और हमले के करीब एक हफ्ते बाद मौत को मात देकर चेहरे पर हल्की मुस्कान आई है। पिता ने बेटी के भविष्य के लिए बेटी के उचित मुआवजे की मांग की है।

दूसरी तरफ, क्लासरूम में बच्ची पर ईंट और लातों से हमला करने वाले आठ वर्षीय छात्र का सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच में मेंटल मैपिंग टेस्ट करवाया गया। उसे जुवेनाइल आब्जर्वेशन होम अंबाला से अस्पताल लाया गया था। इस परीक्षण की रिपोर्ट मंगलवार को आएगी, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार हमला करने वाले बच्चे का जीएमसीएच-32 में परीक्षण करवाने के बाद उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया है।

यह घटना पंचकूला सेक्टर-20 के सरकारी स्कूल में हुई थी। शिक्षा विभाग समेत तीन अलग-अलग समितियां मामले की जांच में जुटी हैं। दो महिला शिक्षकों और प्रिंसिपल नीलू कत्याल को सस्पेंड किया जा चुका है। सोमवार को स्कूल में बीईओ की अध्यक्षता में गठित जांच टीम ने ढाई घंटे तक पूछताछ की।

इस दौरान निलंबित दोनों टीचर, प्रिंसिपल और स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। टीम मामले में लापरवाही से लेकर कार्रवाई में हुई देरी की हर कड़ी को खंगाल रही है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद स्कूल के अन्य स्टाफ सदस्यों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

दोपहर की शिफ्ट में स्कूल छोटी कक्षा के बच्चों के लिए होता है, तो पहली मंजिल में 12वीं कक्षा का कमरा क्यों खुला था। जब चौकीदार ने क्लासरूम के दरवाजे को बंद किया तो उसने अंदर जाकर पूरी जांच क्यों नहीं की और बिना जांच के ताला लगा दिया।