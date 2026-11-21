जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंचकूला में दस लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) के सुपरिंटेंडेंट लवकुश कुमार के घर से सीबीआई को करोड़ों रुपये की नकदी और कीमती सामान मिला है।

पंचकूला में तैनात अधिकारी के आवास पर की गई तलाशी में भारतीय और विदेशी मुद्रा, सोना, चांदी तथा अन्य कीमती सामान सहित करीब 1.86 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद हुई है।

सीबीआई ने 19 नवंबर को अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में केस दर्ज किया था। आरोप था कि वह एक निजी कंपनी के खिलाफ जीएसटी कार्रवाई में अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत मांग रहा था।

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सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

इसी दिन पंचकूला में जाल बिछाकर उसे शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 20 नवंबर को सीबीआई ने आरोपित के आवास पर तलाशी अभियान चलाया।

इस दौरान 24.29 लाख रुपये भारतीय मुद्रा, करीब 15.65 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा और लगभग 1.46 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण, सोने की ईंटें और चांदी बरामद की गई। इन सभी की कुल कीमत करीब 1.86 करोड़ रुपये आंकी गई है।

छह बैंक खातों और निवेश के दस्तावेज मिले तलाशी के दौरान सीबीआई को छह बैंक खातों, निवेश पोर्टफोलियो, जीवन बीमा पॉलिसी और कई अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा आरोपित और उसके परिवार के सदस्यों के वाहन तथा वित्तीय लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड भी बरामद किया गया है।