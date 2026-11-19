जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वीरवार को पंचकूला में तैनात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के एक सुपरिंटेंडेंट को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपित लवकुश कुमार ने एक निजी फर्म को 25 से 30 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी इन्वायस पर राहत देने और भारी जुर्माना नहीं लगाने के बदले 50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद आरोपित के कब्जे से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है।

सीबीआई की ओर से 19 नवंबर को दर्ज मामले के अनुसार, एक निजी फर्म के पार्टनर ने शिकायत दी थी कि सीजीएसटी सुपरिंटेंडेंट ने शुरुआत में उससे 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोप है कि फर्म के खिलाफ चल रही जीएसटी कार्यवाही में अनुचित लाभ पहुंचाने, भारी जुर्माना नहीं लगाने और आगे डिमांड नोटिस जारी नहीं करने के बदले यह रकम मांगी गई थी। शिकायत के बाद रिश्वत की मांग घटाकर 20 लाख रुपये कर दी गई थी। इसमें 10 लाख रुपये पहली किस्त के तौर पर देने की बात तय हुई थी। सीबीआई की ओर से की गई प्राथमिक जांच और मांग के सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने के आरोपों की पुष्टि हुई।